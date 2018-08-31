Родители смогут наблюдать за школьниками с экранов своих смартфонов

В детской комнате установить камеру желательно там, куда ребенок не доберется, да и взрослый случайно не заденет. Пока ребенок маленький, мама будет спокойно заниматься своими делами в другой комнате во время детского сна или бодрствования. Когда малыш немного подрастет и у него появится няня, родители смогут наблюдать за тем, что происходит в квартире в их отсутствие.