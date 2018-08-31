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Электронное образование станет доступнее для школьников Тюмени и Тобольска

31 августа 2018, 11:10
«Яндекс.Лицей» открывает набор на онлайн курс для учеников 8 и 9 классов школ Тобольска и Тюмени.
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Тюмень

«Яндекс.Лицей» ведет прием заявок на обучение по специальности «Промышленное программирование». На курс могут поступить ученики 8 или 9 классов школ Тобольска и Тюмени. Срок обучения составляет 2 года.

По результатам освоения электронного обучения ребята узнают о программах, которые востребованы как на первых этапах программирования, так и среди опытных хакеров. А также смогут поучаствовать в групповых проектах.

Набор открыт только для шести школ Тюмени. Тобольску повезло меньше, там ученики всего одной школы, №9, поборются за место среди поступающих.

Занятия в «лицее» не помешают школьному учебному процессу. Они будут проходить дважды в неделю после 15 часов. Начнутся уроки в октябре. Чтобы попасть на них, нужно оставить анкету до 9 сентября и пройти тест. По результатам проверки знаний будет вестись отбор учеников в виде собеседования.

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