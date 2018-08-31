Электронное образование станет доступнее для школьников Тюмени и Тобольска

Занятия в «лицее» не помешают школьному учебному процессу. Они будут проходить дважды в неделю после 15 часов. Начнутся уроки в октябре. Чтобы попасть на них, нужно оставить анкету до 9 сентября и пройти тест. По результатам проверки знаний будет вестись отбор учеников в виде собеседования.