Благотворительный концерт в Тюмени собрал 434 тысячи рублей

Несмотря на недуг, приковавший его к постели, Ваня борется со своей болезнью, учится в школе на «отлично», участвует в шахматных турнирах, очень любит читать и рисовать. Ему предстоит сложная операция. Мы сможем приобрести кровать и корсет для него, а на оставшиеся средства помочь другим нашим подопечным, пояснила заместитель председателя тюменского регионального отделения фонда Галина Сушинских.