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Благотворительный концерт в Тюмени собрал 434 тысячи рублей

31 августа 2018, 14:10
Во вторник, 28 августа, в Тюменском технопарке состоялся благотворительный концерт «Классика инноваций». Организаторам мероприятия удалось собрать 434 тысячи рублей. Средства пойдут на приобретение медицинского оборудования для 13-летнего мальчика, больного спинальной амиотрофией, и нужды других детей.
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Дети

По словам организаторов, предприятия-партнеры концерта перечислили пожертвования на счет регионального отделения Российского детского фонда 355 тысяч рублей, еще 79 тысяч рублей пожертвовали зрители. Всего удалось собрать 434 тысячи рублей. На вырученные средства планируют купить медицинское оборудование для 13-летнего Вани.

Несмотря на недуг, приковавший его к постели, Ваня борется со своей болезнью, учится в школе на «отлично», участвует в шахматных турнирах, очень любит читать и рисовать. Ему предстоит сложная операция. Мы сможем приобрести кровать и корсет для него, а на оставшиеся средства помочь другим нашим подопечным, пояснила заместитель председателя тюменского регионального отделения фонда Галина Сушинских.

На концерте, который прошел в Тюменском технопарке, выступили пианисты Яхи Бахмадов, Станислава Хуланхова, виолончелистка Кристиана Владила, прилетевшие специально ради этого мероприятия из Европы.

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