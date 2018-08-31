АСВ выставит на продажу имущество ОАО «Сибнефтебанк» на 150 млн рублей в ЯНАО

Желающие смогут приобрести два офиса банка в ЯНАО площадью 560 и 1 100 квадратных метров. Также продается здание в Тобольске. Офисы продаются с сопутствующим имуществом: системами видеонаблюдения, пожаротушения, бронированными дверями и мебелью.
Аукцион пройдет с 10 октября 2018 года по 13 февраля 2019 года. В первые две недели лоты будут продаваться по начальной цене, однако если они не заинтересуют потенциальных покупателей, то каждые две недели их стоимость будет снижаться на 5%.
АСВ неоднократно пыталось продать главный офис банка, однако желающих купить здание не нашлось.
ОАО «Сибнефтебанк» 28 января 2016 года признан банкротом по решению Арбитражного суда Тюменской области.