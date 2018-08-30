Заключенная Кутергина сообщает об угрозах из следственного изолятора

По версии следствия, Кутергина разработала и реализовала схему обмана во время страхования транспорта областной полиции. Главный менеджер по указанию Кутергиной от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывались услуги по страхованию транспортных средств полиции. По мнению адвоката Кутергиной, следователь не предоставил доказательств, подтверждающих причастность Кутергиной к преступлению.