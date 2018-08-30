Заключенная Кутергина сообщает об угрозах из следственного изолятора

30 августа члены Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области посетили женское СИЗО-4 и приняли обращения заключенных под стражу. В частности, общественники встретились с Александрой Кутергиной, которая находится в следственном изоляторе с 25 июля.
48-летняя Александра рассказала общественникам, что отношение сотрудников администрации СИЗО и медперсонала удовлетворительное. По словам представителей наблюдательной комиссии, Кутергина стало лучше выглядеть.
"Однако её оптимизм омрачен внепроцессуальными действиями сотрудников местного ФСБ, которые неоднократно проводили с ней «беседы», оказывая психологическое давление и угрожая длительными срока заключения на 20-30 лет", - сообщает представитель общественной наблюдательной комиссии.
По мнению общественников, правоохранительные органы склоняют Александру Кутергину к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве с признанием своей вины в сомнительном обвинении и оговором невиновных граждан в тяжких преступлениях.
По версии следствия, Кутергина разработала и реализовала схему обмана во время страхования транспорта областной полиции. Главный менеджер по указанию Кутергиной от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывались услуги по страхованию транспортных средств полиции. По мнению адвоката Кутергиной, следователь не предоставил доказательств, подтверждающих причастность Кутергиной к преступлению.