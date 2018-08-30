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Заключенная Кутергина сообщает об угрозах из следственного изолятора

30 августа 2018, 17:38
Обвиняемая в мошенничестве Александра Кутергина сообщила членам общественного наблюдательного совета, что в СИЗО ей угрожали и оказывали психологическое давление.
Сюжет
Тюмень

30 августа члены Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области посетили женское СИЗО-4 и приняли обращения заключенных под стражу. В частности, общественники встретились с Александрой Кутергиной, которая находится в следственном изоляторе с 25 июля.

48-летняя Александра рассказала общественникам, что отношение сотрудников администрации СИЗО и медперсонала удовлетворительное. По словам представителей наблюдательной комиссии, Кутергина стало лучше выглядеть.

"Однако её оптимизм омрачен внепроцессуальными действиями сотрудников местного ФСБ, которые неоднократно проводили с ней «беседы», оказывая психологическое давление и угрожая длительными срока заключения на 20-30 лет", - сообщает представитель общественной наблюдательной комиссии.

По мнению общественников, правоохранительные органы склоняют Александру Кутергину к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве с признанием своей вины в сомнительном обвинении и оговором невиновных граждан в тяжких преступлениях.

По версии следствия, Кутергина разработала и реализовала схему обмана во время страхования транспорта областной полиции. Главный менеджер по указанию Кутергиной от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывались услуги по страхованию транспортных средств полиции. По мнению адвоката Кутергиной, следователь не предоставил доказательств, подтверждающих причастность Кутергиной к преступлению.

#Новости#СИЗО#Тюменская область#Тюмень#Юлия Глазова#Общество
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