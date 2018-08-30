Врио губернатора Тюменской области Александр Моор вошел в сотню самых влиятельных

В шорт-лист рейтинга издание Forbes выбирало чиновников, исходя из размера бюджета под их управлением, губернаторов — по валовому региональному продукту. Аналитики издания также оценивали чиновников по возможности непосредственно влиять на жизнь людей, на несколько отраслей и наконец близость к президенту Владимиру Путину или партии власти.
Владимир Якушев не попал в список ни в качестве экс-губернатора Тюменской области, ни как министр строительства и ЖКХ. Временно исполняющий обязанности Александр Моор занял 82 место.
Первое место в топ-100 автоматически занял президент России Владимир Путин, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.
Бывший губернатор Тюменской области, мэр Москвы Сергей Собянин занял 13 место в списке. Член совета директоров СИБУРа Геннадий Тимченко расположился на 34 месте. Бывший мэр Тюмени, а ныне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - на 49 месте. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла 54 строчку рейтинга.