Врио губернатора Тюменской области Александр Моор вошел в сотню самых влиятельных

В шорт-лист рейтинга издание Forbes выбирало чиновников, исходя из размера бюджета под их управлением, губернаторов — по валовому региональному продукту. Аналитики издания также оценивали чиновников по возможности непосредственно влиять на жизнь людей, на несколько отраслей и наконец близость к президенту Владимиру Путину или партии власти.