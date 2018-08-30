Сколько это стоит? Тюменские родители готовятся собрать своих детей в школу

В настоящее время на тюменских рынках и в магазинах костюмы можно приобрести от 1 500 до 5 000 рублей. В основном подобную одежду поставляют производители из Китая, России и Турции. Отметим, что школьникам также необходима спортивная форма и кроссовки, которые можно выбрать в диапазоне от 1 000 до 4 000 рублей.
Недорогие рюкзаки начинаются от 900 рублей. За ручки, тетради и другую канцелярию нужно выложить от 500 до 1 000 рублей. В итоге минимальная цена для подготовки ребенка к 1 сентября составит 6 670 рублей. Отметим, что серьезной статьей затрат является покупка новых учебников. В результате тюменцам придется выложить около 12 670 рублей.