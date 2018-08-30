Прививочная кампания 2018 года стартовала в Тюменской области

Как сообщает областной департамент здравоохранения и управления Роспотребнадзора, продлится кампания до 1 ноября.
Поставить прививку сможет любой желающий. Для определенной категории лиц вакцинация является бесплатной. В нее входят: дети, лица старше 60 лет, студенты и люди, имеющие хронические заболевания. По роду профессии привиться смогут медики и работники образовательных учреждений. Для остальных категорий лиц прививка является платной.
По итогам прошлого года было привито 43,5% населения области. Этот показатель является низким в сравнении с общероссийским. В этом году к вакцинации планируется привлечь 45% населения Тюменской области. В регион уже поступила половина доз для вакцинальной кампании.
С 2010 года в области действует региональная программа профилактики вакцинации населения. Жители Тюмени защищены от 19 основных опасных инфекционных заболеваний: полиомиелита, оспы, туберкулеза, гепатитов А и В, ротовирусной инфекции, сибирской язвы, менингококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, столбняка, паротита, кори, краснухи, гемофильной инфекции, бешенства, брюшного тифа и клещевого энцефалита.