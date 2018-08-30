nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Надземный пешеходный переход появится в районе улицы Дружбы в Тюмени

30 августа 2018, 17:10
В областной столице около перекрестка улиц Дружбы и Ушакова появится надземный пешеходный переход. В настоящее время департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени проводит аукцион на разработку проектной документации объекта.
Сюжет
Тюмень

Решение о строительстве надземного пешеходного перехода было принято муниципальными властями Тюмени из-за увеличившегося автомобильного потока. На первом этапе будет разработана проектная документация. Начальная максимальная цена контракта составляет 5 981 000 рублей, сообщает ng72.ru.

В Тюмени за последние несколько лет появилось больше 10 надземных пешеходных переходов. Увеличение их количества в областной столице существенно снижает уровень аварийности на дороге и способствует непрерывному движению автотранспорта. До 2022 года в городе несколько подобных объектов должны появиться на улице Федюнинского и Мельникайте.

Материалы по теме
На тюменском вокзале началось возведение нового пешеходного перехода с лифтами
#Новости#Пешеходный переход#Тюмень#Александр Мязин#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25