Надземный пешеходный переход появится в районе улицы Дружбы в Тюмени

В Тюмени за последние несколько лет появилось больше 10 надземных пешеходных переходов. Увеличение их количества в областной столице существенно снижает уровень аварийности на дороге и способствует непрерывному движению автотранспорта. До 2022 года в городе несколько подобных объектов должны появиться на улице Федюнинского и Мельникайте.