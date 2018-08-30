Автодвижение ограничено на перекрестке улиц Челюскинцев и Советской в Тюмени

По информации ГИБДД, с 8:00 до 14:00 на перекрестке будут вестись ремонтные работы. При этом автомобильное движение по улице Челюскинцев в прямом направлении будет осуществляться в полном объеме.
Более того, движение транспорта будет ограничено по улице Газовиков у пересечения с проездом Заречный. Здесь ремонтные бригады Тюмени должны провести техническое обслуживание теплотрассы. В Госавтоинспекции города советуют автомобилистам заранее выбрать пути объезда.
До 23 сентября в Тюмени должны завершиться плановые ремонтные работы по замене труб теплоснабжения на центральных улицах города. В результате окончания монтажных работ большая часть перекрытых улиц станет доступна для тюменских автомобилистов.