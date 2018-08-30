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Автодвижение ограничено на перекрестке улиц Челюскинцев и Советской в Тюмени

30 августа 2018, 21:10
В областной столице с 31 августа по 4 сентября будет ограничено движение на перекрестке улиц Челюскинцев и Советской, а также на улице Газовиков.
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Тюмень

По информации ГИБДД, с 8:00 до 14:00 на перекрестке будут вестись ремонтные работы. При этом автомобильное движение по улице Челюскинцев в прямом направлении будет осуществляться в полном объеме.

Более того, движение транспорта будет ограничено по улице Газовиков у пересечения с проездом Заречный. Здесь ремонтные бригады Тюмени должны провести техническое обслуживание теплотрассы. В Госавтоинспекции города советуют автомобилистам заранее выбрать пути объезда.

До 23 сентября в Тюмени должны завершиться плановые ремонтные работы по замене труб теплоснабжения на центральных улицах города. В результате окончания монтажных работ большая часть перекрытых улиц станет доступна для тюменских автомобилистов.

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#Новости#ГИБДД#Ограничение движения#Тюмень#Александр Мязин#Город
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