Тюменцы отпраздновали «Большой пикник» в «Альпийской долине»

26 мая в коттеджном поселке «Альпийская долина» состоялся четвертый ежегодный праздник для всей семьи – «Большой пикник». Праздник был посвящен официальному открытию третьей очереди коттеджного поселка.
Несмотря на дождливую погоду, более 350 человек, детей и взрослых, собралось в гостеприимной «Альпийской долине», чтобы провести время интересно и с пользой.
Какой пикник без шашлыка? Открыла праздник зона барбекю, где профессиональные повара готовили горячие шашлыки на свежем воздухе и ароматный плов в казане. Гости с большим аппетитом кушали угощения, приготовленные организатором праздника – компанией «Навигатор» совершенно бесплатно.
В этом году для посетителей «Большого пикника» было приготовлено более 15 развлекательных зон. Веселые аниматоры развлекали маленьких гостей праздника, ребята постарше участвовали в творческих мастер-классах.
Детишек и родителей радовал контактный зоопарк с интересными животными, которых можно было кормить, гладить и фотографировать.
Для мужчин был приготовлен увлекательный тест-драйв по поселку на автомобилях «Nissan», а женщины приняли участие в мастер-классе по зумбе.
Кульминацией праздника стал розыгрыш призов от партнеров праздника и главного приза от компании «Навигатор» – сертификата на покупку земельного участка в «Альпийской долине»!
Приглашаем выбрать земельный участок в коттеджном поселке «Альпийская долина». На старте продаж новой очереди – большой выбор и особо выгодные цены.
Более подробную информацию можно получить по телефону 215-965.