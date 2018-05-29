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Тюменцы отпраздновали «Большой пикник» в «Альпийской долине»

29 мая 2018, 09:01
26 мая в коттеджном поселке «Альпийская долина» состоялся четвертый ежегодный праздник для всей семьи – «Большой пикник». Праздник был посвящен официальному открытию третьей очереди коттеджного поселка.
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Тюмень

26 мая в коттеджном поселке «Альпийская долина» состоялся четвертый ежегодный праздник для всей семьи – «Большой пикник». Праздник был посвящен официальному открытию третьей очереди коттеджного поселка.

Несмотря на дождливую погоду, более 350 человек, детей и взрослых, собралось в гостеприимной «Альпийской долине», чтобы провести время интересно и с пользой.

Какой пикник без шашлыка? Открыла праздник зона барбекю, где профессиональные повара готовили горячие шашлыки на свежем воздухе и ароматный плов в казане. Гости с большим аппетитом кушали угощения, приготовленные организатором праздника – компанией «Навигатор» совершенно бесплатно.

В этом году для посетителей «Большого пикника» было приготовлено более 15 развлекательных зон. Веселые аниматоры развлекали маленьких гостей праздника, ребята постарше участвовали в творческих мастер-классах.

Детишек и родителей радовал контактный зоопарк с интересными животными, которых можно было кормить, гладить и фотографировать.

Для мужчин был приготовлен увлекательный тест-драйв по поселку на автомобилях «Nissan», а женщины приняли участие в мастер-классе по зумбе.

Кульминацией праздника стал розыгрыш призов от партнеров праздника и главного приза от компании «Навигатор» – сертификата на покупку земельного участка в «Альпийской долине»!

Приглашаем выбрать земельный участок в коттеджном поселке «Альпийская долина». На старте продаж новой очереди – большой выбор и особо выгодные цены.

Более подробную информацию можно получить по телефону 215-965.

#Новости#Праздники#Тюмень#Недвижимость#Александр Васильев#Общество
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