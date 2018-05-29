Центробанк разработал рекомендации для клиентов кредитных потребительских кооперативов

В настоящее время все большую популярность набирают кредитные потребительские кооперативы, которые предлагают клиентам более выгодные условия по займам и вкладам. При этом есть риск попасть в мошенническую схему.
По сути КПК является своеобразной кассой взаимопомощи, не преследуя цели заработать на клиентах. Привлеченные средства распределяются исключительно среди членов кооператива. Важно отметить, что все финансовые риски несут члены КПК, на которых ляжет бремя возмещения убытков в случае их появления. Поэтому все члены кооператива должны принимать непосредственное участие в его деятельности, распределении займов, контролировать финансовую отчетность и участвовать в выборе руководства.
Деятельность КПК возможна при двух основных условиях: КПК должен быть внесен в реестр ЦБ и входить в состав саморегулируемой организации (СРО) и устанавливать процентную ставку более чем в 1,8 раз превышающую ключевую ставку Банка России.
В соответствии с новыми правилами, принятыми с 2018 года, КПК обязаны предоставлять членам кооператива полную информацию о своей деятельности, включая структуру управленческого аппарата.
Принимая решение вступить в КПК, необходимо тщательно изучить всю уставную документацию. Особое внимание следует уделить документам, подтверждающим членство в СРО, определяющим размеры членских взносов, а также проверить, внесен ли КПК в единый реестр Банка России.
Основным отличием от банков является то, что на денежные средства, переданные по договору в кооператив, не распространяется система государственного страхования вкладов. КПК может самостоятельно застраховать свои активы в страховой компании, кроме этого, в СРО сформирован компенсационный фонд. Но все эти меры не дают стопроцентной защиты денежных средств, что необходимо учитывать, принимая решение передать деньги в кооператив.
Под прикрытием КПК может скрываться финансовая пирамида, где выплаты по вкладам производятся за счет средств, привлеченных от новых клиентов. Члену кооператива стоит насторожиться, если наблюдается резкое увеличение пайщиков, кооператив ведет агрессивную рекламную кампанию, предлагается необоснованно высокая процентная ставка или предлагается вознаграждение за привлечение новых членов. По итогам 2017 года ЦБ выявил порядка 137 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды.
Справка:
По состоянию на 24.05.2018 на юге Тюменской области зарегистрировано 7 кредитных потребительских кооперативов, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 9, в Ямало-Ненецком АО – ни одного.
За 9 месяцев 2017 года ими было предоставлено займов на общую сумму 2,8 млрд рублей, из них 2,7 млрд рублей (или 94%) – физическим лицам. Средний размер займа для физических лиц составил 88 200 рублей, для юридических – 5 200 000 рублей.