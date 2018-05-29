Центробанк разработал рекомендации для клиентов кредитных потребительских кооперативов

Основным отличием от банков является то, что на денежные средства, переданные по договору в кооператив, не распространяется система государственного страхования вкладов. КПК может самостоятельно застраховать свои активы в страховой компании, кроме этого, в СРО сформирован компенсационный фонд. Но все эти меры не дают стопроцентной защиты денежных средств, что необходимо учитывать, принимая решение передать деньги в кооператив.