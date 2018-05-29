Антон Данилов-Данильян: мы открыты к диалогу с каждым акционером Сбербанка

Стоит отметить, что Сбербанк - одна из немногих российских компаний, в которой созданкомитет по взаимодействию с миноритариями. "Нам важен диалог с акционерами, чтобыони имели четкое представление о целях и стратегии развития Сбербанка, поэтому мыпроводим такие встречи в регионах. По итогам 2017 года Сбербанк является самойдорогой российской компанией, лидером по капитализации. Мы продолжим повышатьэффективность нашей работы», – подчеркнул председатель Западно-Сибирского банкаСбербанка Александр Анащенко.