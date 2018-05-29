Антон Данилов-Данильян: мы открыты к диалогу с каждым акционером Сбербанка

«Для нас не бывает второстепенных инвесторов. Мы готовы к диалогу со всемиобладателями акций вне зависимости от размера портфеля», - такое заявление сделалпредседатель комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАОСбербанк Антон Данилов-Данильян в ходе выездного заседания, прошедшего в Тюмени.
В рамках встречи с инвесторами председатель комитета рассказал об итогах деятельностикредитной организации за 2017 год, а также о перспективах работы в условияхсуществующих экономических реалий. Одно из ключевых достижений - Сбербанк сталкрупнейшей компанией страны, обогнав по капитализации компании нефтегазовогосектора. Несмотря на "сакционный статус", финансовая корпорация закрыла год сположительными результатами.
Это отразилось и на дивидендной политике - наблюдательный совет рекомендовалвыплату дивидендов в размере 12 рублей как на привилегированную, так и наобыкновенную акцию - вдвое выше, чем годом ранее. С учетом роста котировок набиржах, доход держателей ценных бумаг за минувший год составил от 36,9% до 54,9%. Пооценке Германа Грефа акции Сбербанка стали одним из самых выгодных инвестиционныхактивов.
При этом Сбербанк продолжает открытую политику в отношении акционеров-миноритариев - держатели ценных бумаг могут дистанционно принимать участие всобраниях акционеров и голосованиях, направлять обращения, получать информацию одивидендах при помощи личного кабинета Статус Онлайн, который банк запустил впрошлом году. Помимо этого комитет по взаимодействию с миноритарнымиакционерами Сбербанка проводит встречи и в оффлайн режиме.
На заседании с тюменскими инвесторами Сбербанка выступили председатель комитетапо взаимодействию с миноритарными акционерами Антон Данилов-Данильян,исполнительный директор Центра по работе с инвесторами Екатерина Хромова, вформате видеоконференцсвязи свои доклады представили исполнительный директорцентра макроэкономических исследований Николай Фролов, старший управляющийдиректор - главный аналитик Михаил Матовников.
Стоит отметить, что Сбербанк - одна из немногих российских компаний, в которой созданкомитет по взаимодействию с миноритариями. "Нам важен диалог с акционерами, чтобыони имели четкое представление о целях и стратегии развития Сбербанка, поэтому мыпроводим такие встречи в регионах. По итогам 2017 года Сбербанк является самойдорогой российской компанией, лидером по капитализации. Мы продолжим повышатьэффективность нашей работы», – подчеркнул председатель Западно-Сибирского банкаСбербанка Александр Анащенко.