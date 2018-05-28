Владимир Путин ответит на вопросы россиян 7 июня в рамках «Прямой линии»

Как сообщает «РИА-Новости», задать интересующий вопрос главе государства можно по бесплатному номеру 8-800-200-40-40. Данный номер обслуживает абонентов, находящихся на территории России. Для звонка из-за рубежа можно воспользоваться следующими номерами: +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40.
С телефонных номеров российских операторов можно будет отправить короткое сообщение с текстом вопроса по номеру 0-40-40. Объем отправляемых SMS и MMS-сообщений не должен превышать 70 знаков, услуга предоставляется бесплатно.
Также для обращения к президенту можно воспользоваться специальным сайтом, мобильными приложениями «Москва — Путину» и OK Live, либо через социальные сети «ВКонтакте» и «Однокласники».
Прием обращений начнется с 8-00 27 мая (время московское) и продлится до окончания трансляции на федеральных каналах.