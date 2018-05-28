Владимир Путин ответит на вопросы россиян 7 июня в рамках «Прямой линии»

Традиционная «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет 7 июня текущего года. Прямая трансляция начнется в 12-00 по московскому времени на федеральных телеканалах и радиостанциях.

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