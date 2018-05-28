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Владимир Путин ответит на вопросы россиян 7 июня в рамках «Прямой линии»

28 мая 2018, 08:33
Традиционная «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет 7 июня текущего года. Прямая трансляция начнется в 12-00 по московскому времени на федеральных телеканалах и радиостанциях.

Как сообщает «РИА-Новости», задать интересующий вопрос главе государства можно по бесплатному номеру 8-800-200-40-40. Данный номер обслуживает абонентов, находящихся на территории России. Для звонка из-за рубежа можно воспользоваться следующими номерами: +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40.

С телефонных номеров российских операторов можно будет отправить короткое сообщение с текстом вопроса по номеру 0-40-40. Объем отправляемых SMS и MMS-сообщений не должен превышать 70 знаков, услуга предоставляется бесплатно.

Также для обращения к президенту можно воспользоваться специальным сайтом, мобильными приложениями «Москва — Путину» и OK Live, либо через социальные сети «ВКонтакте» и «Однокласники».

Прием обращений начнется с 8-00 27 мая (время московское) и продлится до окончания трансляции на федеральных каналах.

#Новости#Вопросы президенту#Прямая линия#Владимир Путин#Алексей Колесов#Политика
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