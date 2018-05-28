В Зелёном марафоне «Бегущие сердца» приняли участие более 2000 тюменцев

В этом году забег собрал по всей России — 53 млн рублей, из них в Фонд «Обнаженные сердца» передано 40,5 млн рублей, которые будут направлены на расширение проекта ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития Фонда «Обнаженные сердца». В Тюмени в рамках социальной акции Сбербанк закупил палки для скандинавской ходьбы для отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России по Тюменской области». Также любой желающий мог сделать доброе дело – внести пожертвования в адрес Фонда «Ключ к жизни» для помощи тяжелобольным детям.