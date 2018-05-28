В Зелёном марафоне «Бегущие сердца» приняли участие более 2000 тюменцев

Второй год подряд Зеленый марафон «Бегущие сердца» проходил на тюменской набережной. Спортивная программа началась с соревнований для детей в возрасте до года «Резвые пинетки». Без посторонней помощи малышам нужно было проползти 6 метров до финиша. Самые смелые девушки приняли участие в забеге «Всегда на высоте» и пробежали дистанцию в 100 метров на каблуках выше 8 см.
Дети от 4 до 14 лет смогли принять участие в забеге на 500 метров, мужчины и женщины пробежали дистанцию 4,2 км — одну десятую марафона. Все забеги были посвящены благотворительности и решали важные социальные задачи.
«Второй год подряд вместе с Фондом «Обнаженные сердца» Сбербанк проводит этот забег. Мы не просто бежим, а бежим со смыслом. Мы все объединились не ради личных рекордов и спортивных побед, а чтобы помочь детям, – сказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. – Сбербанк исторически поддерживает благотворительные и социальные проекты, я горжусь, что наш Зеленый марафон объединил столько людей».
В этом году забег собрал по всей России — 53 млн рублей, из них в Фонд «Обнаженные сердца» передано 40,5 млн рублей, которые будут направлены на расширение проекта ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития Фонда «Обнаженные сердца». В Тюмени в рамках социальной акции Сбербанк закупил палки для скандинавской ходьбы для отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России по Тюменской области». Также любой желающий мог сделать доброе дело – внести пожертвования в адрес Фонда «Ключ к жизни» для помощи тяжелобольным детям.
Первый Зеленый марафон Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы его участниками стали более 600 тыс. человек. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему». С 2017 года Зеленый марафон «Бегущие сердца» проводится совместно с фондом «Обнаженные сердца».