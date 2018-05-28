В Тюмени состоящий на учете у психиатра мужчина напал на женщину

По словам автора поста, мужчина напал на нее днем у подъезда дома. Женщина начала кричать, чем смутила нападавшего.
Затем она позвонила мужу, и вдвоем они сумели задержать мужчину, который, как выяснилось позже, состоит на учете у психиатра. После задержания супруги вызвали полицию, женщина написала заявление по факту нападения.
Задержанный объяснил свой поступок продолжительным отсутствием интимной близости.
Сейчас подозреваемый будет находиться под пристальным надзором сотрудников полиции, в ближайшее время его посетит участковый, сообщает «Tumix».