В России проходит масштабный соцопрос по проблеме ВИЧ-инфекции

В Тюменской области, согласно информации Департамента здравоохранения региона, за первый квартал 2018 года зарегистрировано более 500 случаев заражения вирусом иммунодефицита человека, из них 31 приходится на подведомственные учреждения УФСИН. В сравнении с предыдущим годом показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился более чем на 25%. В обследовании приняли участие более 140 тысяч человек.