nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В России проходит масштабный соцопрос по проблеме ВИЧ-инфекции

28 мая 2018, 18:58
В ряде СМИ из регионов России проходит масштабное исследование на тему ВИЧ-инфекции, передающейся половым путем.

Многие региональные СМИ присоединились к глобальному соцопросу о проблемах инфекции, передающейся половым путем, сообщили организаторы акции RostovGazeta. Результаты опроса лягут в основу аналитических материалов, которые расскажут о реальной ситуации с этой проблемой в стране и об осведомленности населения.

Стоит сказать, что на 1 января 2018 года в России проживало почти 970 тысяч ВИЧ-инфицированных, общее число всех выявленных случаев за годы превысило 1,3 миллиона. Исследование проходило при участии компании "Инвитро".

В Тюменской области, согласно информации Департамента здравоохранения региона, за первый квартал 2018 года зарегистрировано более 500 случаев заражения вирусом иммунодефицита человека, из них 31 приходится на подведомственные учреждения УФСИН. В сравнении с предыдущим годом показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился более чем на 25%. В обследовании приняли участие более 140 тысяч человек.

Важно отметить, что снижение количества ВИЧ-инфицированных жителей региона специалисты не отмечали уже 12 лет. В целом по Тюменской области зарегистрировано более 16 тысяч носителей ВИЧ-инфекции.

Также в регионе с 14 по 19 мая прошло мероприятие «Стоп ВИЧ». В техникумах и университетах области молодые люди прошли тест на наличие опасного заболевания.

#Новости#Тюменская область#ВИЧ#Россия#Виктория Макарова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25