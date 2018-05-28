В России проходит масштабный соцопрос по проблеме ВИЧ-инфекции

Многие региональные СМИ присоединились к глобальному соцопросу о проблемах инфекции, передающейся половым путем, сообщили организаторы акции RostovGazeta. Результаты опроса лягут в основу аналитических материалов, которые расскажут о реальной ситуации с этой проблемой в стране и об осведомленности населения.
Стоит сказать, что на 1 января 2018 года в России проживало почти 970 тысяч ВИЧ-инфицированных, общее число всех выявленных случаев за годы превысило 1,3 миллиона. Исследование проходило при участии компании "Инвитро".
В Тюменской области, согласно информации Департамента здравоохранения региона, за первый квартал 2018 года зарегистрировано более 500 случаев заражения вирусом иммунодефицита человека, из них 31 приходится на подведомственные учреждения УФСИН. В сравнении с предыдущим годом показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился более чем на 25%. В обследовании приняли участие более 140 тысяч человек.
Важно отметить, что снижение количества ВИЧ-инфицированных жителей региона специалисты не отмечали уже 12 лет. В целом по Тюменской области зарегистрировано более 16 тысяч носителей ВИЧ-инфекции.
Также в регионе с 14 по 19 мая прошло мероприятие «Стоп ВИЧ». В техникумах и университетах области молодые люди прошли тест на наличие опасного заболевания.