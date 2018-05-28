Тюменцы проголосовали за новый фонтан в сквере Болгаро-Советской дружбы

Специалисты лаборатории проанализировали историю развития сквера и прилегающих к нему улиц, а также исследовали общественное мнение местных жителей. В ходе опроса тюменцы высказались за использование в благоустройстве сквера деревянных конструкций, а также приняли решение реконструировать фонтан и добавить больше зелени и деревьев.