Тюменцы проголосовали за новый фонтан в сквере Болгаро-Советской дружбы

Лаборатория по проектированию и благоустройству городских улиц предложила обустроить сквер Болгаро-Советской дружбы. В организации провели опрос местных жителей и разместили свой проект в соцсетях.
Специалисты лаборатории проанализировали историю развития сквера и прилегающих к нему улиц, а также исследовали общественное мнение местных жителей. В ходе опроса тюменцы высказались за использование в благоустройстве сквера деревянных конструкций, а также приняли решение реконструировать фонтан и добавить больше зелени и деревьев.
Проект обустройства сквера предполагает размещение на территории элементов начала 20 века. В целом предполагается изобразить старинный образ парка, однако также планируется поставить рампу для скейтбординга. Основной идеей проекта являются элементы периода 1900-1920 годов (сани, повозки, скамейки и подобное), сообщает «Вслух.ру».