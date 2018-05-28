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Тюменцы проголосовали за новый фонтан в сквере Болгаро-Советской дружбы

28 мая 2018, 11:01
Лаборатория по проектированию и благоустройству городских улиц предложила обустроить сквер Болгаро-Советской дружбы.

Лаборатория по проектированию и благоустройству городских улиц предложила обустроить сквер Болгаро-Советской дружбы. В организации провели опрос местных жителей и разместили свой проект в соцсетях.

Специалисты лаборатории проанализировали историю развития сквера и прилегающих к нему улиц, а также исследовали общественное мнение местных жителей. В ходе опроса тюменцы высказались за использование в благоустройстве сквера деревянных конструкций, а также приняли решение реконструировать фонтан и добавить больше зелени и деревьев.

Проект обустройства сквера предполагает размещение на территории элементов начала 20 века. В целом предполагается изобразить старинный образ парка, однако также планируется поставить рампу для скейтбординга. Основной идеей проекта являются элементы периода 1900-1920 годов (сани, повозки, скамейки и подобное), сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Благоустройство#Александр Мязин#Общество
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