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Тюменцев предупреждают о скором отключении горячей воды

28 мая 2018, 15:04
В Тюмени скоро начнут отключать горячую воду, это связано с началом подготовки системы оборудования котельных и центральных тепловых пунктов к осенне-зимнему периоду.
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Тюмень

В Тюмени скоро начнут отключать горячую воду, это связано с началом подготовки системы оборудования котельных и центральных тепловых пунктов к осенне-зимнему периоду.

Выполнение данных работ неизбежно приведет к временным неудобствам, связанным с отключением горячей воды, сообщается на официальном сайте АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК), которая является единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в Тюмени, пишет «АиФ Тюмень».

График отключения горячей воды в областной столице, позволяющий выполнить испытание и ремонт тепловых сетей в максимально сжатые сроки, уже разработан, с ним можно ознакомиться на сайте УСТЭК.

#Новости#Отключение воды#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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