Тюменцев предупреждают о скором отключении горячей воды

В Тюмени скоро начнут отключать горячую воду, это связано с началом подготовки системы оборудования котельных и центральных тепловых пунктов к осенне-зимнему периоду.
Выполнение данных работ неизбежно приведет к временным неудобствам, связанным с отключением горячей воды, сообщается на официальном сайте АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК), которая является единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в Тюмени, пишет «АиФ Тюмень».
График отключения горячей воды в областной столице, позволяющий выполнить испытание и ремонт тепловых сетей в максимально сжатые сроки, уже разработан, с ним можно ознакомиться на сайте УСТЭК.