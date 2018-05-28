Около 6,5 тысячи детей отдохнут летом в лагерях Тюменского района

Около 6,5 тысячи детей смогут отдохнуть этим летом в 45 оздоровительных учреждениях Тюменского района с дневным пребыванием, в палаточных и этнолагерях — еще 180, на спортивных и досуговых площадках — более 10 тысяч ребят.
Первая 15-дневная смена пройдет с 7 июня по 28 июня, вторая — со 2 июня по 22 июля и третья — с 25 июля по 14 августа. Половину расходов за питание каждого ребенка возьмет на себя районный бюджет, сообщает «АиФ-Тюмень».
Также в период с 5 июля по 1 августа будет работать палаточный лагерь «Планета Кулига-парк», в третьей смене приоритет которого будет отдан несовершеннолетним детям, состоящим на учете в банке данных «Группы особого внимания», а также ребятам из неполных и малоимущих семей.
В Доме социальной реабилитации семей и детей «Борки» будет организован оздоровительный этнолагерь для 90 детей с круглосуточным пребыванием.