Около 6,5 тысячи детей отдохнут летом в лагерях Тюменского района

Также в период с 5 июля по 1 августа будет работать палаточный лагерь «Планета Кулига-парк», в третьей смене приоритет которого будет отдан несовершеннолетним детям, состоящим на учете в банке данных «Группы особого внимания», а также ребятам из неполных и малоимущих семей.