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Начинающий водитель устроил в Тюмени ДТП с двумя пострадавшими

28 мая 2018, 13:04
В понедельник, 28 мая, на перекрестке улиц Чернышевского и Перекопской произошло ДТП. В результате аварии пострадали два человека. Виновником дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, является начинающий 19-летний водитель «Жигулей».
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Тюмень

В понедельник, 28 мая, на перекрестке улиц Чернышевского и Перекопской произошло ДТП. В результате аварии пострадали два человека. Виновником дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, является начинающий 19-летний водитель «Жигулей».

ДТП произошло в ночное время, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции и пояснили, что, по предварительным данным, водитель «Жигулей» при повороте налево не пропустил «Ладу».

В аварии травмы получили оба водителя. 19-летний водитель «Жигулей» повредил колено и расшиб губу, а 34-летний летний водитель «Лады» получил ушибы и ссадины. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации они отказались, пишет «Вслух.ру».

#Новости#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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