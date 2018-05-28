Голубеводы Тюмени отправятся на Олимпиаду в Польшу

Голубеводы из областной столицы рассчитывают принять участие в голубеводческой Олимпиаде в Польше, которая пройдет в следующем году. Подобные состязания проходят раз в два года.
Как сообщают СМИ, мюменцы с 2014 года участвуют во внутреннем чемпионате, где отбираются команды для следующей Олимпиады. После каждого чемпионата для голубей проводят выставку. На ней определяются финалисты по классу «Спорт» и «Стандарт». Голубь должен занимать призовые места в гонках и иметь большой призовой километраж.
«Чтобы попасть в отбор, голубь должен за сезон набрать не менее 2 500 призовых км, голубка – не менее 2 000 км», – поясняют тюменские голубеводы. Далее оцениваются внешние характеристики голубя (форма крыла и костяк). Победители имеют право выставляться на международные соревнования, сообщает портал «Тюменская линия».
Напомним, что секция спортивных голубей была открыта в Тюмени с 1977 года. Новый спортивный сезон для голубеводов стартовал 20 мая с площадки «Новая земля». Мероприятия завершатся 1 июля гонкой на 1 000 км. Всего взрослых птиц ждут 9 дистанций общей протяженностью 4 261 км. 29 июля на первый старт вылетят молодые голуби, родившиеся в 2018 году. Для них запланирована дистанция в 20 км.