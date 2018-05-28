Голубеводы Тюмени отправятся на Олимпиаду в Польшу

Напомним, что секция спортивных голубей была открыта в Тюмени с 1977 года. Новый спортивный сезон для голубеводов стартовал 20 мая с площадки «Новая земля». Мероприятия завершатся 1 июля гонкой на 1 000 км. Всего взрослых птиц ждут 9 дистанций общей протяженностью 4 261 км. 29 июля на первый старт вылетят молодые голуби, родившиеся в 2018 году. Для них запланирована дистанция в 20 км.