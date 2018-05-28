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ДТП с участием «Яндекс Такси»: красный «Пежо» снес светофор в Тюмени

28 мая 2018, 12:34
В Тюмени 26 мая произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Около Дома печати столкнулись такси «Рено» и красное «Пежо».

В Тюмени 26 мая произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Около Дома печати столкнулись такси «Рено» и красное «Пежо».

О случившемся сообщили пользователи соцсетей. Они разместили первые фото инцидента. По словам очевидцев, больше всего в аварии пострадал «Пежо». Передняя часть автомобиля полностью разбита. Также серьезно пострадал светофор, он сильно наклонился.

Буквально через минуту после вызова, а именно в 15:30, на место инцидента прибыли медики, но водитель «Пежо» отказалась от госпитализации. На данный момент сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии, сообщает «Вслух.ру».

Ранее портал «NashGorod.ru», сообщал, что десятки таксомоторов, работающих в системе «Яндекс.Такси», выпускаются на линию без разрешений и путевых листов.

Напомним, что на 44-м км автотрассы Тюмень — Омск 27 мая произошло массовое ДТП с участием шести машин. По сообщениям очевидцев, фура на большой скорости протаранила пять автомобилей, в результате чего пострадали несколько человек, включая трехлетнего ребенка.

#Новости#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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