ДТП с участием «Яндекс Такси»: красный «Пежо» снес светофор в Тюмени

В Тюмени 26 мая произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Около Дома печати столкнулись такси «Рено» и красное «Пежо».
О случившемся сообщили пользователи соцсетей. Они разместили первые фото инцидента. По словам очевидцев, больше всего в аварии пострадал «Пежо». Передняя часть автомобиля полностью разбита. Также серьезно пострадал светофор, он сильно наклонился.
Буквально через минуту после вызова, а именно в 15:30, на место инцидента прибыли медики, но водитель «Пежо» отказалась от госпитализации. На данный момент сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии, сообщает «Вслух.ру».
Ранее портал «NashGorod.ru», сообщал, что десятки таксомоторов, работающих в системе «Яндекс.Такси», выпускаются на линию без разрешений и путевых листов.
Напомним, что на 44-м км автотрассы Тюмень — Омск 27 мая произошло массовое ДТП с участием шести машин. По сообщениям очевидцев, фура на большой скорости протаранила пять автомобилей, в результате чего пострадали несколько человек, включая трехлетнего ребенка.