Житель Тюмени спровоцировал драку и украл мобильный телефон

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по городу Тюмени, молодой человек и его подруга выясняли личные отношения, когда в конфликт решил вмешаться знакомый девушки.
Мужчины не смогли уладить спор словесно, между ними началась драка. В какой-то момент гость, схватив не принадлежащий ему мобильный телефон, сбежал.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали похитителя и вернули потерпевшему его имущество. При этом не уточняется, чем руководствовался подозреваемый, когда покидал квартиру с чужим телефоном.
Сейчас против подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему придется объяснять свои действия сотрудникам полиции.