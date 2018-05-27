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Житель Тюмени спровоцировал драку и украл мобильный телефон

27 мая 2018, 14:03
В Тюмени выяснение отношений между молодой парой закончилось дракой и обращением в полицию. Примечательно, что в конфликт вмешался третий человек, который стал фигурантом уголовного дела.
Сюжет
Драка

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по городу Тюмени, молодой человек и его подруга выясняли личные отношения, когда в конфликт решил вмешаться знакомый девушки.

Мужчины не смогли уладить спор словесно, между ними началась драка. В какой-то момент гость, схватив не принадлежащий ему мобильный телефон, сбежал.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали похитителя и вернули потерпевшему его имущество. При этом не уточняется, чем руководствовался подозреваемый, когда покидал квартиру с чужим телефоном.

Сейчас против подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему придется объяснять свои действия сотрудникам полиции.

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