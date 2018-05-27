Житель Тюмени спровоцировал драку и украл мобильный телефон

В Тюмени выяснение отношений между молодой парой закончилось дракой и обращением в полицию. Примечательно, что в конфликт вмешался третий человек, который стал фигурантом уголовного дела.

Сюжет Драка