Тюменцев приглашают увидеть участников ВОВ глазами известного художника

В Информационно-библиотечном центре для молодежи с 18 мая проходит выставка работ тюменского художника Остапа Шруба. На выставке представлены работы из цикла воспоминаний о товарищах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сам автор назвал этот цикл «Покаяние командира стрелковой роты».
Как сообщает «Вслух.ру», увидеть работы художника достаточно сложно, так как выставляются они не часто. При жизни автора были организованы 5 подобных мероприятий, две выставки прошли в Тобольске и трижды работы художника могли видеть жители Тюмени.
В рамках открытия выставки о мастере рассказывали те, кто хорошо знал живописца при жизни: его ученики и коллеги. Также на церемонии присутствовала супруга художника, хранительница его творческого наследия, вдохновлявшая мастера на создание своих картин.
По словам организаторов выставки, в числе посетителей они очень ждут молодежь.