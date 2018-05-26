Власти Тюменской области усилят контроль за перевозкой детей в детские лагеря

Между тем областные власти отмечают, что в регионе на 15 % выросло количество пострадавших в ДТП детей. Однако за четыре месяца 2018 года в области на 32 % снизилось количество погибших в ДТП, но в Тобольске и Заводоуковске в ГИБДД отмечают рост аварийности.