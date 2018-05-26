Власти Тюменской области усилят контроль за перевозкой детей в детские лагеря

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев 23 мая потребовал обеспечить безопасность детских перевозок. По его словам с 28 по 30 мая в детские лагеря заедут 4 000 детей, поэтому необходимо уделить внимание техническому состоянию транспорта и соблюдению правил перевозки.
По словам чиновников администрации региона, в 2018 году будут работать 190 автобусов для перевозки детей. На сегодняшний день запланировано 200 организованных выездов.
Между тем областные власти отмечают, что в регионе на 15 % выросло количество пострадавших в ДТП детей. Однако за четыре месяца 2018 года в области на 32 % снизилось количество погибших в ДТП, но в Тобольске и Заводоуковске в ГИБДД отмечают рост аварийности.
На основных федеральных трассах Тюменской области круглосуточно дежурят бригады медиков для оперативной реакции на ДТП. До 1 июля автопарк скорой помощи пополнится 23 новыми машинами.
Водителей в пьяном виде становилось меньше, а аварий с их участием – больше. За 4 месяца 2018 года ситуация начала меняться в лучшую сторону. Количество ДТП с участием пьяных водителей снизилось на 28,6%, однако в администрации области просят подготовить дополнительные предложения для снижения числа ДТП с участием пьяных водителей, сообщает «Тюменская линия».