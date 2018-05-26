В родительскую субботу увеличат количество загородных автобусов

По информации городских властей, 26 и 27 мая (День Святой Троицы) в областной столице увеличат количество общественного транспорта, который идет к местным кладбищам. На сегодняшний день основными являются два маршрута автобусов: № 32 и № 121. Власти города ожидают, что у горожан не возникнет проблем с переполненными автобусами.