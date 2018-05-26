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В родительскую субботу увеличат количество загородных автобусов

26 мая 2018, 16:03
В областной столице готовятся к проведению Троицкой родительской субботы 26 мая.

В день поминовения усопших христиане отправятся на кладбища, чтобы вспомнить о своих ушедших родственниках, привести в порядок их места погребения и оставить подношения.

По информации городских властей, 26 и 27 мая (День Святой Троицы) в областной столице увеличат количество общественного транспорта, который идет к местным кладбищам. На сегодняшний день основными являются два маршрута автобусов: № 32 и № 121. Власти города ожидают, что у горожан не возникнет проблем с переполненными автобусами.

В частности, по маршруту № 121 будут запущены еще три автобуса-«гармошки». Также три дополнительных вместимых автобуса получит 32-й маршрут. МКУ «Тюменьгортранс» напоминает, что расписание маршрутов можно узнать на сайте организации либо по телефону 8 800 250 0722, сообщает vsemetri.com.

#Новости#Автобусы#Родительские дни#Александр Мязин#Общество
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