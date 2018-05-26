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Тюменский велопарад переносится из-за плохой погоды на 12 июня

26 мая 2018, 13:03
Велопарад, который должен был пройти в Тюмени 26 мая, из-за непогоды переносится на 12 июня – День России.

Велопарад, который должен был пройти в Тюмени 26 мая, из-за непогоды переносится на 12 июня День России.

Данное мероприятие станет третьим по счету и, по словам организаторов, самым масштабным. Власти города организовали для парада достаточно длинный маршрут и большое количество различных мероприятий.

Тюменские велосипедисты соберутся у здания правительства около 10:00, а в 11 часов вся колонны стартует по городским улицам в направлении парка «Затюменский». Участникам предстоит проехать семь километров.

В конце пути тюменцам будет предложено поучаствовать в преодолении сложных трасс, на которых не будет ни одного ровного участка.

Как сообщает «Тюменская линия», согласно прогнозу 26 и 27 мая в областной столице ожидается дождливая погода. Температура воздуха составит +11 градусов. По прогнозам синоптиков, теплая погода ожидает горожан в начале июня.

#Новости#Велопарад#Александр Мязин#Общество
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