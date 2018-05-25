Жительнице Ялуторовского района вручили благодарность за сообщение о нетрезвом водителе

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Тюменской области, женщина направлялась на работу, когда ее внимание привлек водитель на автомобильной парковке. Поведение мужчины имело явные признаки алкогольного опьянения, при этом он собирался ехать за рулем.