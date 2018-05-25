Жительнице Ялуторовского района вручили благодарность за сообщение о нетрезвом водителе

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Тюменской области, женщина направлялась на работу, когда ее внимание привлек водитель на автомобильной парковке. Поведение мужчины имело явные признаки алкогольного опьянения, при этом он собирался ехать за рулем.
Женщина позвонила в полицию и сообщила о факте нарушения ПДД. Сотрудники ГИБДД на основании предоставленных данных смогли оперативно разыскать и остановить автомобиль, на котором ехал предполагаемый нарушитель.
Проведенные исследования подтвердили догадку женщины – водитель был пьян, и создавал угрозу безопасности другим водителям и пешеходам.
Госавтоинспекция благодарит неравнодушных граждан, сообщающих о фактах грубых нарушений. Ответственность и сознательность граждан помогают предотвратить развитие трагических событий.