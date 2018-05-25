Житель Свердловской области украл копилку для лечения больных детей

В момент покупки мужчина попросил продать ему бутылку воды. Когда продавец магазина повернулась спиной, молодой человек похитил с прилавка копилку и сразу же покинул торговое помещение. Данный инцидент попал на видеокамеры, сообщает «TagilCity.ru».
Пострадавшая сторона в полицию не обращалась. На основании опубликованного в сети видео будет составлен рапорт, и полиция начнет проверку. Также предстоит установить, кому принадлежит коробка.
«Должен быть собственник благотворительной коробки, нам предстоит установить, кому она принадлежит. До детей деньги не дошли», – прокомментировали в пресс-служба УВД.