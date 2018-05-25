В Тюмени застолье двух друзей закончилось дракой и вызовом полиции

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Тюменской области, мужчины хорошо знали друг друга достаточно давно. В тот день приятели проводили время в квартире одного из них, застолье сопровождалось употреблением алкоголя. Во время застолья между приятелями возник спор, который перерос в драку.