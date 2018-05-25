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В Тюмени застолье двух друзей закончилось дракой и вызовом полиции

25 мая 2018, 07:37
В Тюмени застолье двух старых знакомых обернулось дракой, в результате которой пострадал хозяин квартиры.
Сюжет
Драка

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Тюменской области, мужчины хорошо знали друг друга достаточно давно. В тот день приятели проводили время в квартире одного из них, застолье сопровождалось употреблением алкоголя. Во время застолья между приятелями возник спор, который перерос в драку.

Гость набросился на хозяина квартиры и начал бить его по голове. Испугавшаяся за здоровье своего сожителя женщина позвонила в полицию.

В настоящее время агрессивный гость задержан. За причинение тяжкого вреда здоровью он может провести до 8 лет в исправительном учреждении.

#Новости#Причинение тяжкого вреда здоровью#Драка#Алексей Колесов#Происшествия
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