В Тюмени застолье двух друзей закончилось дракой и вызовом полиции

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Тюменской области, мужчины хорошо знали друг друга достаточно давно. В тот день приятели проводили время в квартире одного из них, застолье сопровождалось употреблением алкоголя. Во время застолья между приятелями возник спор, который перерос в драку.
Гость набросился на хозяина квартиры и начал бить его по голове. Испугавшаяся за здоровье своего сожителя женщина позвонила в полицию.
В настоящее время агрессивный гость задержан. За причинение тяжкого вреда здоровью он может провести до 8 лет в исправительном учреждении.