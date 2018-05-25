В Тюмени через суд закрыли торговый дом «Центральный»

23 мая 2018 года прокуратура совместно с ГУ МЧС посетила торговый дом «Центральный» для проверки реального устранения нарушений. Ряд из них были устранены, однако серьезные нарушения остались. Среди них: в здании оказалась неисправна система автоматического пожаротушения, на первом этаже система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии, на четвертом этаже не работала система оповещения людей о пожаре, на пятом — был перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу.