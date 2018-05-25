nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени через суд закрыли торговый дом «Центральный»

25 мая 2018, 15:33
Центральный районный суд города Тюмени удовлетворил иск прокуратуры Центрального округа областной столицы и запретил работу торгового дома «Центральный» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.
Сюжет
Тюмень

Центральный районный суд города Тюмени удовлетворил иск прокуратуры Центрального округа областной столицы и запретил работу торгового дома «Центральный» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

В конце апреля текущего года ООО «УК «Центр», которая осуществляет функции по содержанию и обслуживанию помещений торгового дома «Центральный», была оштрафована на 200 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе проведенной проверки.

Тогда же было вынесено представление к собственникам помещений в торговом доме и ООО «УК «Центр» об устранении нарушений, а также приостановлена деятельность торгового дома до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

23 мая 2018 года прокуратура совместно с ГУ МЧС посетила торговый дом «Центральный» для проверки реального устранения нарушений. Ряд из них были устранены, однако серьезные нарушения остались. Среди них: в здании оказалась неисправна система автоматического пожаротушения, на первом этаже система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии, на четвертом этаже не работала система оповещения людей о пожаре, на пятом был перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу.

В связи с этим прокуратура просила суд запретить деятельность торгового дома «Центральный» по эксплуатации торговых помещений до устранения выявленных нарушений. Требования ведомства были удовлетворены 25 мая 2018 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

#Новости#ТД «Центральный»#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25