В Тюмени через суд закрыли торговый дом «Центральный»

Центральный районный суд города Тюмени удовлетворил иск прокуратуры Центрального округа областной столицы и запретил работу торгового дома «Центральный» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.
В конце апреля текущего года ООО «УК «Центр», которая осуществляет функции по содержанию и обслуживанию помещений торгового дома «Центральный», была оштрафована на 200 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе проведенной проверки.
Тогда же было вынесено представление к собственникам помещений в торговом доме и ООО «УК «Центр» об устранении нарушений, а также приостановлена деятельность торгового дома до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
23 мая 2018 года прокуратура совместно с ГУ МЧС посетила торговый дом «Центральный» для проверки реального устранения нарушений. Ряд из них были устранены, однако серьезные нарушения остались. Среди них: в здании оказалась неисправна система автоматического пожаротушения, на первом этаже система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии, на четвертом этаже не работала система оповещения людей о пожаре, на пятом — был перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу.
В связи с этим прокуратура просила суд запретить деятельность торгового дома «Центральный» по эксплуатации торговых помещений до устранения выявленных нарушений. Требования ведомства были удовлетворены 25 мая 2018 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.