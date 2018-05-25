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В Тюмени 26 мая временно ограничат движение для проведения велопарада

25 мая 2018, 17:03
В Тюмени 26 мая пройдет велопарад, в связи с этим Госавтоинспекция областной столицы предупреждает горожан о кратковременном ограничении для движения транспорта, которое будет вводиться и сниматься поэтапно.
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Тюмень

В Тюмени 26 мая пройдет велопарад, в связи с этим Госавтоинспекция областной столицы предупреждает горожан о кратковременном ограничении для движения транспорта, которое будет вводиться и сниматься поэтапно.

Велопарад стартует в 11.00 на улице Володарского от здания Правительства Тюменской области. Движение на участке улицы Володарского и на участке улицы 8 Марта от улицы Республики до улицы Хохрякова будет ограничено заблаговременно.

Далее по мере продвижения велопарада движение будет поэтапно ограничиваться на улицах Республики, Перекопской, Чернышевского, Полевой, Ямской, Аккумуляторной и Барнаульской до экопарка Затюменский, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Тюменский велопарад пройдет в этом году по новому маршруту, а в его конечной точке, у экопарка Затюменский, участников ждет специально подготовленная площадка, на которой все желающие смогут проверить свои навыки на сложной трассе.

#Новости#Велопарад#Ограничение движения#Тюмень#Транспорт#Наиль Каримов#Общество
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