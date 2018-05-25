В Тюмени 26 мая временно ограничат движение для проведения велопарада

В Тюмени 26 мая пройдет велопарад, в связи с этим Госавтоинспекция областной столицы предупреждает горожан о кратковременном ограничении для движения транспорта, которое будет вводиться и сниматься поэтапно.
Велопарад стартует в 11.00 на улице Володарского от здания Правительства Тюменской области. Движение на участке улицы Володарского и на участке улицы 8 Марта от улицы Республики до улицы Хохрякова будет ограничено заблаговременно.
Далее по мере продвижения велопарада движение будет поэтапно ограничиваться на улицах Республики, Перекопской, Чернышевского, Полевой, Ямской, Аккумуляторной и Барнаульской до экопарка Затюменский, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Тюменский велопарад пройдет в этом году по новому маршруту, а в его конечной точке, у экопарка Затюменский, участников ждет специально подготовленная площадка, на которой все желающие смогут проверить свои навыки на сложной трассе.