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Тюменец погиб выпав из окна многоэтажки

25 мая 2018, 10:03
В областной столице 24 мая из окна шестого этажа упал мужчина. По словам очевидцев, происшествие произошло на улице Ставропольская, 9.

В областной столице 24 мая из окон шестого этажа упал мужчина. По словам очевидцев, происшествие произошло на улице Ставропольская, 9.

Известно, что 61-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. По словам сотрудников УМВД, тревожный вызов поступил на пульт правоохранительных органов в 18:24. Следственная группа, прибывшая на место инцидента, склоняется к версии несчастного случая.

«Посмотрела в окно, а там куча народу, и увидела все это. Жутко. Живу в этом же доме, в соседнем подъезде», сообщила подписчица одного из пабликов Тюмени.

В настоящий момент СКР проводится проверка. Следователи планируют в ближайшее время установить все обстоятельства произошедшего, сообщает «Вслух.ру».

Напомним, что 21 мая подобный случай произошел на Червишевском тракте, 15. Из окна жилого дома выпал мужчина и разбился.

#Новости#Падение с высоты#Александр Мязин#Происшествия
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