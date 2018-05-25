Тюменец погиб выпав из окна многоэтажки

В областной столице 24 мая из окон шестого этажа упал мужчина. По словам очевидцев, происшествие произошло на улице Ставропольская, 9.
Известно, что 61-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. По словам сотрудников УМВД, тревожный вызов поступил на пульт правоохранительных органов в 18:24. Следственная группа, прибывшая на место инцидента, склоняется к версии несчастного случая.
«Посмотрела в окно, а там куча народу, и увидела все это. Жутко. Живу в этом же доме, в соседнем подъезде», – сообщила подписчица одного из пабликов Тюмени.
В настоящий момент СКР проводится проверка. Следователи планируют в ближайшее время установить все обстоятельства произошедшего, сообщает «Вслух.ру».
Напомним, что 21 мая подобный случай произошел на Червишевском тракте, 15. Из окна жилого дома выпал мужчина и разбился.