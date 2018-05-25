Пожилой житель Тюмени скончался во время получения медицинского заключения

В ответ на просьбы посетителей помочь мужчине, который завалился на пол и начал хрипеть, сотрудники МЭС посоветовали вызвать скорую помощь. Некоторые работники учреждения, услышав крики, на некоторое время выходили из кабинетов, после чего возвращались на свои рабочие места.
Первую помощь мужчине пыталась оказать случайная свидетельница. Но ее усилия оказались напрасны. Скорая помощь приехала уже после того, как мужчина скончался.
По словам руководителя медико-экспертной службы, сотрудники учреждения не являются медицинскими работниками и не имеют права оказывать врачебную помощь. Функция учреждения – вынесение заключения по установлению инвалидности, определение группы, сроков и причин наступления инвалидности на основании представленных документов. При этом руководитель отрицает бездействие сотрудников, утверждая, что они пытались оказать доврачебную помощь.
Сейчас по данному факту проводится внутренняя проверка, в ходе которой будет установлено, что делал каждый сотрудник в то время, когда у одного из посетителей случился сердечный приступ, сообщает MegaTyumen.