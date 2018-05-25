Пенсионера из Тюмени осудят за ложное сообщение о минировании ОКБ № 2

Из материалов дела следует, что 3 мая пожилой мужчина распивал спиртные напитки. Злоумышленник был недоволен тем, что медики ОКБ № 2 отказались его госпитализировать, и сообщил в полицию ложную информацию о заложенной в лечебном учреждении бомбе.
На место прибыла оперативная бригада по разминированию и сотрудники полиции, которые никаких взрывных веществ не обнаружили. Правоохранительные органы задержали злоумышленника и возбудили против него уголовное дело.
Пенсионеру грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщает прокуратура Тюменской области.
Напомним, что 24 мая в Тюмени осудили другого пенсионера за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Злоумышленник признал свою вину, в результате суд назначил ему 6 месяцев лишения свободы.