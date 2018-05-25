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Пенсионера из Тюмени осудят за ложное сообщение о минировании ОКБ № 2

25 мая 2018, 12:39
Прокуратура ЛО Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении пенсионера, подозреваемого в преступлении по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма).

Из материалов дела следует, что 3 мая пожилой мужчина распивал спиртные напитки. Злоумышленник был недоволен тем, что медики ОКБ № 2 отказались его госпитализировать, и сообщил в полицию ложную информацию о заложенной в лечебном учреждении бомбе.

На место прибыла оперативная бригада по разминированию и сотрудники полиции, которые никаких взрывных веществ не обнаружили. Правоохранительные органы задержали злоумышленника и возбудили против него уголовное дело.

Пенсионеру грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщает прокуратура Тюменской области.

Напомним, что 24 мая в Тюмени осудили другого пенсионера за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Злоумышленник признал свою вину, в результате суд назначил ему 6 месяцев лишения свободы.

#Новости#Лже-террористы#Александр Мязин#Происшествия
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