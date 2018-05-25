Пенсионера из Тюмени осудят за ложное сообщение о минировании ОКБ № 2

Из материалов дела следует, что 3 мая пожилой мужчина распивал спиртные напитки. Злоумышленник был недоволен тем, что медики ОКБ № 2 отказались его госпитализировать, и сообщил в полицию ложную информацию о заложенной в лечебном учреждении бомбе.