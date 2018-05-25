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Опрессовочные работы начнуются с 31 мая в Тюмени

25 мая 2018, 13:54
В администрации города Тюмени подписали постановление об окончании отопительного сезона. Опрессовочные работы начнутся в областной столице 31 мая, однако не только они станут причиной отключения горячей воды.
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Тюмень

В администрации города Тюмени подписали постановление об окончании отопительного сезона. Опрессовочные работы начнутся в областной столице 31 мая, однако не только они станут причиной отключения горячей воды.

Уже сегодня, 25 мая, в некоторых домах, расположенных по улицам Вербная, Буденного, Избышева, 70 лет Октября и некоторых других, не будет горячей воды. Это связано с ремонтом котельной. Горячая вода вернется в эти дома 8 июня. Ознакомиться с полным списком отключений можно на сайте АО «УСТЭК».

Опрессовки начнутся в Тюмени 31 мая, как и в прошлом году, они будут проходить поэтапно. Областную столицу разделили на семь районов, опрессовочные работы начнутся с Заречных микрорайонов, а также улиц Дамбовская, Домостроительная и прилегающих к ним.

Опрессовочные работы продлятся в Тюмени до 6 сентября, первый этап планируют завершить до 14 июля, ремонт котельных — до 16 сентября, сообщает Vsemetri.com.

#Новости#Опрессовка#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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