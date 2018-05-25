Опрессовочные работы начнуются с 31 мая в Тюмени

Уже сегодня, 25 мая, в некоторых домах, расположенных по улицам Вербная, Буденного, Избышева, 70 лет Октября и некоторых других, не будет горячей воды. Это связано с ремонтом котельной. Горячая вода вернется в эти дома 8 июня. Ознакомиться с полным списком отключений можно на сайте АО «УСТЭК».