Объемы экспорта зерна сезона 2017-2018 в России достигли рекордной отметки

В целом по железной дороге перевезли 15,63 миллиона тонн зерна, при этом объем перевозок увеличивался в течение всего сезона. Согласно прогнозам, за сезон 2017-2018 года будет отправлено 18,6 миллионов тонн, что превысит показатели предыдущего сезона более чем в полтора раза.
Рекордные показатели по отгрузке зерна демонстрируют все субъекты Российской Федерации за исключением Краснодарского и Ставропольского края. Курская и Тамбовская области превысили прошлогодние показатели в 2,4 раза, Волгоградская в 2,6, Саратовская – в 3,6.
Не смотря на большую отдаленность от южных портов, показатели роста по количеству отправленного зерна демонстрируют и восточные регионы. Поставки из Оренбургской и Омской областей выросли в 3-4 раза, а из Алтайского края – почти в 10 раз (с 13 тысяч тонн в прошлом сезоне до 129 тысяч тонн в нынешнем).
Аналитики Русагротранс прогнозируют в сезоне 2017-2018 общий рост экспорта зерновых культур до отметки в 53,2 миллионов тонн. При этом, если принять в расчет экспорт зернобобовых, муки, и поставки с государства ЕАЭС, то общий объем экспорта увеличится до 5,6 миллионов тонн. Большая часть – 49 млн т. Отправятся на экспорт через российские порты.
По оценкам специалистов, общий объем собранного зерна в 2018 году будет ниже предыдущего и составит около 126 миллионов тонн. Но имеющиеся запасы зерна позволят обеспечить объем экспорта на уровне 50-51 млн тонн.
Справка
Компания Русагротранс входит в Железнодорожный холдинг РТК , специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов. Холдинг РТК основан Константинином Засовым и Константином Синцовом Основные активы — зерновой оператор «Русагротранс», «Транслес» (лесные грузы), «ЛП Транс» (минерально-сырьевые и химические грузы), Грузовая компания, казахстанский зерновой оператор «Астык Транс» и СП с Азербайджаном в области перевозки аграрных грузов «Азрустранс». Парк в управлении — порядка 65 тыс. вагонов. Основные акционеры — Константин Засов и Константин Синцов. Согласно рейтингу железнодорожных операторов «Infoline-Аналитики» холдинг. РТК, входит в топ 3 по количеству парка в управлении. Консолидированная выручка холдинга по МСФО за 12 месяцев 17 года, закончившиеся 30 июня,— 35,15 млрд руб., EBITDA — 9,99 млрд руб. Консолидированный грузооборот за тот же период — 77,9 млрд тоннокилометров. К. Синцов и К. Засов основали компанию «Русагротранс» в 2008 году. Как сообщала газета Коммерсант Засов и Синцов занимаются перевозками зерна с начала 2000х, вместе с Олегом Рогачевым и другими топ менеджерами холдинга.