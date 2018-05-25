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Наркоманы и алкоголики Упоровского района лишились водительских удостоверений

25 мая 2018, 18:06
Прокуратура Упоровского района провела проверку соблюдения закона в сфере ограничения прав управления автомобилем из-за медицинских показателей.

В результате проверок были выявлены двое наркоманов и семь хронических алкоголиков, имеющих ВУ. В частности установлено, что житель села Масали с 2015 года имеет диагноз «хронический алкоголизм второй стадии». У него также было ВУ с категориями «А, А1, В, В1, М». Другой житель села состоял на учете в наркологическом диспансере и имел водительские права с категориями «А, В, С».

После окончания проверки прокуратура направила в местный суд девять административных дел о прекращении действия водительских прав данной категории граждан. В конце мая суд заявления прокуроров удовлетворил. Между тем водители могут восстановить водительские удостоверения только в случае прохождения медосмотра и сдачи нового экзамена, сообщает прокуратура Тюменского региона.

#Новости#Прокуратура#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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