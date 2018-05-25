Наркоманы и алкоголики Упоровского района лишились водительских удостоверений

В результате проверок были выявлены двое наркоманов и семь хронических алкоголиков, имеющих ВУ. В частности установлено, что житель села Масали с 2015 года имеет диагноз «хронический алкоголизм второй стадии». У него также было ВУ с категориями «А, А1, В, В1, М». Другой житель села состоял на учете в наркологическом диспансере и имел водительские права с категориями «А, В, С».