nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Начальник УМВД по Тюменской области заработал в прошлом году 2,5 млн рублей

25 мая 2018, 18:36
Глава тюменского УМВД Юрий Алтынов отчитался о своих доходах за прошлый год. В 2017 году ему удалось заработать 2,5 миллиона рублей и приобрести новое имущество.
Сюжет
УМВД

Глава тюменского УМВД Юрий Алтынов отчитался о своих доходах за прошлый год. В 2017 году ему удалось заработать 2,5 миллиона рублей и приобрести новое имущество.

Судя по налоговой декларации начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, в прошлом году он приобрел в собственность квартиру площадью в 114 квадратных метров и машино-место. Также у него есть три земельных участка площадью почти 3 тысячи квадратных метров и гараж.

Жена генерал-майора полиции заработала в прошлом году чуть более 620 тысяч рублей, тогда как в 2016 году она пополнила семейный бюджет на 2,2 миллиона рублей. Также у нее имеется в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Начальник управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Удовенко заработал в прошлом году 3,5 миллиона рублей. Помимо этого, в его автопарке есть Mercedes E 300 и еще один автомобиль, сообщает «РБК Тюмень».

#Новости#Тюменская область#Доходы#УМВД#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25