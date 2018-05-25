Начальник УМВД по Тюменской области заработал в прошлом году 2,5 млн рублей

Глава тюменского УМВД Юрий Алтынов отчитался о своих доходах за прошлый год. В 2017 году ему удалось заработать 2,5 миллиона рублей и приобрести новое имущество.
Судя по налоговой декларации начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, в прошлом году он приобрел в собственность квартиру площадью в 114 квадратных метров и машино-место. Также у него есть три земельных участка площадью почти 3 тысячи квадратных метров и гараж.
Жена генерал-майора полиции заработала в прошлом году чуть более 620 тысяч рублей, тогда как в 2016 году она пополнила семейный бюджет на 2,2 миллиона рублей. Также у нее имеется в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
Начальник управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Удовенко заработал в прошлом году 3,5 миллиона рублей. Помимо этого, в его автопарке есть Mercedes E 300 и еще один автомобиль, сообщает «РБК Тюмень».