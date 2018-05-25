Начальник УМВД по Тюменской области заработал в прошлом году 2,5 млн рублей

Судя по налоговой декларации начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, в прошлом году он приобрел в собственность квартиру площадью в 114 квадратных метров и машино-место. Также у него есть три земельных участка площадью почти 3 тысячи квадратных метров и гараж.