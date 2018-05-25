Более 90 км автодорог отремонтируют в деревнях и селах Тюменской области

В рамках областного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году будут отремонтированы 57,3 км автомобильных дорог на общую сумму 327,3 млн рублей. Финансирование на 42% пройдет за счет средств местных бюджетов, остальное возместит федеральный бюджет. Также дорожные работы пройдут на 36,13 км дорог с щебеночным основанием.
По словам строителей, основные мероприятия по обслуживанию дорог будут произведены в радиусе 40 км от Тюмени. На сегодняшний момент в Тюменской области 918 км автодорог не отвечают современным нормам по эксплуатации – это 29% всей дорожной сети. Администрация региона разрабатывает план по ремонту дорожной сети для улучшения ситуации с качеством дорог в Тюменской области, сообщает «Тюменская линия».