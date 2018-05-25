Более 90 км автодорог отремонтируют в деревнях и селах Тюменской области

По словам строителей, основные мероприятия по обслуживанию дорог будут произведены в радиусе 40 км от Тюмени. На сегодняшний момент в Тюменской области 918 км автодорог не отвечают современным нормам по эксплуатации – это 29% всей дорожной сети. Администрация региона разрабатывает план по ремонту дорожной сети для улучшения ситуации с качеством дорог в Тюменской области, сообщает «Тюменская линия».