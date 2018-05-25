Более 30 блогеров встретятся с фанатами на предстоящем VK Fest

Николай Соболев, Марьяна Ро, Стас Давыдов, Big Russian Boss, Lizzz TV и многие другие популярные блогеры встретятся со своими подписчиками, сделают селфи и раздадут автографы на VK Fest, который пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 28 и 29 июля. Всего на мероприятие заявлено более 30 звезд социальных сетей.
Помимо этого, блогеры расскажут гостям мероприятия о том, с чего они начинали, какой была дорога к славе и на какие уступки им пришлось пойти. Также организаторы VK Fest обещают насыщенную развлекательную программу. С музыкальными номерами выступят Big Russian Boss, Ник Черников, Клава Кока и другие.
Также блогеры примут участие в публичных челленджах, обменяются с гостями фестиваля личными вещами, которые связывают их с прошлым, получив от фанатов что-то взамен.
Помимо вышеперечисленных блогеров, на мероприятие приедут Ксения Хоффман, Гусейн Гасанов, Нежный редактор, Настя Герц, Наташа Кисель, Мадам Кака, Таня Волкова, Анна Magic и Саша Лукьянова. Билеты и последние новости о фестивале доступны в группе vk.com/fest.