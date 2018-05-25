Более 30 блогеров встретятся с фанатами на предстоящем VK Fest

Помимо этого, блогеры расскажут гостям мероприятия о том, с чего они начинали, какой была дорога к славе и на какие уступки им пришлось пойти. Также организаторы VK Fest обещают насыщенную развлекательную программу. С музыкальными номерами выступят Big Russian Boss, Ник Черников, Клава Кока и другие.