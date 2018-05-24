Житель Тюмени убил своего друга и всю зиму хранил его тело на балконе

В Тюмени местный житель подозревается в убийстве своего знакомого в ходе застолья. По сообщениям СКР Тюменского региона, 57-летний злоумышленник пригласил в свою квартиру знакомого.
В ходе совместного распития спиртных напитков между ними возникла бытовая ссора. Мужчина ударил знакомого бутылкой из-под водки по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Затем обвиняемый переместил тело умершего на балкон, где оно было обнаружено спустя почти два месяца после совершения преступления (в феврале 2018 года).
Напомним, что в мае 2018 года завершилось расследование двойного убийства, которое было совершено 9 декабря 2017 года. После распития алкогольных напитков 42-летний тюменец расправился с супругой и ее подругой. Он был задержан в этот же день на трассе «Тюмень – Курган». Злоумышленник не справился с управлением на угнанной машине.