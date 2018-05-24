Житель Тюмени убил своего друга и всю зиму хранил его тело на балконе

Напомним, что в мае 2018 года завершилось расследование двойного убийства, которое было совершено 9 декабря 2017 года. После распития алкогольных напитков 42-летний тюменец расправился с супругой и ее подругой. Он был задержан в этот же день на трассе «Тюмень – Курган». Злоумышленник не справился с управлением на угнанной машине.