Водитель внедорожника сбил ребенка на улице Щорса в Ялуторовске

Около 16:30 в Тобольске на пешеходном переходе автомобиль Ford сбил 15-летнего школьника. В результате ДТП молодой человек получил переломы и был доставлен в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, водитель иномарки не пропустил пешехода.