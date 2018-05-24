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Водитель внедорожника сбил ребенка на улице Щорса в Ялуторовске

24 мая 2018, 11:33
В Тюменской области 23 мая произошло пять ДТП, в которых один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

Около 16:30 в Тобольске на пешеходном переходе автомобиль Ford сбил 15-летнего школьника. В результате ДТП молодой человек получил переломы и был доставлен в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, водитель иномарки не пропустил пешехода.

В Ялуторовске водитель Renault около 18:00 сбил пешехода на перекрестке улиц Щорса и Олега Кошевого. Пострадавший 9-летний ребенок ехал на велосипеде, он получил ушибы.

В Тюмени около 19:00 столкнулись внедорожник Toyota и мотоцикл. По данным ГИБДД, 22-летний мотоциклист нарушил правила места расположения на проезжей части. Он получил травмы ключицы и грудной клетки.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными при пересечении перекрестков и пешеходных переходов. В теплую погоду риск ДТП с участием пешеходов в городах увеличивается, сообщает ГИБДД Тюменского региона.

#Новости#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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