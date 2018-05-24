Водитель внедорожника сбил ребенка на улице Щорса в Ялуторовске

Около 16:30 в Тобольске на пешеходном переходе автомобиль Ford сбил 15-летнего школьника. В результате ДТП молодой человек получил переломы и был доставлен в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, водитель иномарки не пропустил пешехода.
В Ялуторовске водитель Renault около 18:00 сбил пешехода на перекрестке улиц Щорса и Олега Кошевого. Пострадавший 9-летний ребенок ехал на велосипеде, он получил ушибы.
В Тюмени около 19:00 столкнулись внедорожник Toyota и мотоцикл. По данным ГИБДД, 22-летний мотоциклист нарушил правила места расположения на проезжей части. Он получил травмы ключицы и грудной клетки.
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными при пересечении перекрестков и пешеходных переходов. В теплую погоду риск ДТП с участием пешеходов в городах увеличивается, сообщает ГИБДД Тюменского региона.