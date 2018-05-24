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«Вконтакте» организует серию прямых эфиров с участниками ПМЭФ

24 мая 2018, 08:33
Пользователи социальной сети «Вконтакте» получат возможность узнать подробности Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 24 по 26 мая. Соцсеть организует цикл прямых трансляций, в рамках которых гости форума осветят основные темы и события международного мероприятия.

Участники форума, представляющие крупнейшие кампании, расскажут о перспективных планах на будущее. В качестве специальных гостей организаторы приглашают российских стартапов, которые расскажут о проделанном пути по превращению идеи в бизнес.

По словам PR-директора соцсети «Вконтакте», освещение форума интересно многим пользователям, это показал анализ количества упоминаний ПМЭФа и связанных с ним хештегов. Именно интерес пользователей обусловил появление этого интерактивного проекта, сообщает пресс-служба социальной сети «Вконтакте».

#Новости#ПМЭФ#Вконтакте#Социальные сети#Форум#Алексей Колесов#Общество
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