«Вконтакте» организует серию прямых эфиров с участниками ПМЭФ

Участники форума, представляющие крупнейшие кампании, расскажут о перспективных планах на будущее. В качестве специальных гостей организаторы приглашают российских стартапов, которые расскажут о проделанном пути по превращению идеи в бизнес.
По словам PR-директора соцсети «Вконтакте», освещение форума интересно многим пользователям, это показал анализ количества упоминаний ПМЭФа и связанных с ним хештегов. Именно интерес пользователей обусловил появление этого интерактивного проекта, сообщает пресс-служба социальной сети «Вконтакте».