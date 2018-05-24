В Тюмени иномарка сгорела на глазах у владельца

В четверг, 24 мая, на улице 30 лет Победы сгорела Hyundai Solaris. Возгорание, по словам очевидцев происшествия, началось после того, как машина съехала с дороги и врезалась в забор.
После случившегося водитель иномарки выбежал из автомобиля и направился к ближайшей заправке за огнетушителем, однако в это время машина загорелась еще сильнее.
Пожарные приехали на место возгорания через восемь минут, тем не менее спасти транспортное средство было уже невозможно. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает «Вслух.Ру».
В областной Госавтоинспекции пояснили журналистам, что водитель Hyundai Solaris на момент аварии был трезв, ДТП могло произойти из-за того, что автомобилист не справился с управлением. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также предстоит выяснить то, из-за чего произошел пожар и в какой момент он начался.