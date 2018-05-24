В Тюмени иномарка сгорела на глазах у владельца

В областной Госавтоинспекции пояснили журналистам, что водитель Hyundai Solaris на момент аварии был трезв, ДТП могло произойти из-за того, что автомобилист не справился с управлением. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также предстоит выяснить то, из-за чего произошел пожар и в какой момент он начался.