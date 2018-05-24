nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени иномарка сгорела на глазах у владельца

24 мая 2018, 13:33
В четверг, 24 мая, на улице 30 лет Победы сгорела Hyundai Solaris. Возгорание, по словам очевидцев происшествия, началось после того, как машина съехала с дороги и врезалась в забор.
Сюжет
Тюмень

В четверг, 24 мая, на улице 30 лет Победы сгорела Hyundai Solaris. Возгорание, по словам очевидцев происшествия, началось после того, как машина съехала с дороги и врезалась в забор.

После случившегося водитель иномарки выбежал из автомобиля и направился к ближайшей заправке за огнетушителем, однако в это время машина загорелась еще сильнее.

Пожарные приехали на место возгорания через восемь минут, тем не менее спасти транспортное средство было уже невозможно. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает «Вслух.Ру».

В областной Госавтоинспекции пояснили журналистам, что водитель Hyundai Solaris на момент аварии был трезв, ДТП могло произойти из-за того, что автомобилист не справился с управлением. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также предстоит выяснить то, из-за чего произошел пожар и в какой момент он начался.

#Новости#Возгорание автомобиля#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25