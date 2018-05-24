Тюменскую улицу могут назвать именем погибшего в Сирии летчика

Свое мнение насчет переименования Безымянной улицы горожане могут выражать как в письменной, так и в устной форме. Для этого необходимо обратиться по адресу: улица Орджоникидзе, 24, кабинет 330, тел./факс 510-075, e-mail: [email protected] Пожелания жителей Тюмени принимаются до 31 мая, сообщает «Комсомольская правда».