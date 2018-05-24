Тюменскую улицу могут назвать именем погибшего в Сирии летчика

Депутат Тюменской городской Думы, глава регионального отделения общества «Двуглавый орел» Игорь Ракша предложил на рассмотрение идею назвать Безымянную улицу в Березняковском в честь погибшего в Сирии российского военного летчика Романа Филипова.
Предложение парламентария рассмотрят на очередном заседании по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в Тюмени. Пока же жители областной столицы могут высказаться по этому поводу.
Свое мнение насчет переименования Безымянной улицы горожане могут выражать как в письменной, так и в устной форме. Для этого необходимо обратиться по адресу: улица Орджоникидзе, 24, кабинет 330, тел./факс 510-075, e-mail: [email protected] Пожелания жителей Тюмени принимаются до 31 мая, сообщает «Комсомольская правда».
Российский военный летчик, Герой Российской Федерации Роман Филипов погиб в феврале этого года при выполнении боевой задачи в Сирии.