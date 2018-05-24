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Тюменского пенсионера осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

24 мая 2018, 19:02
В Тюмени вынесли наказание телефонному лжетеррористу, который сообщил о готовящемся взрыве в одном из домов по улице Муравленко. Таким способом он хотел собирался привлечь внимание к своим бытовым проблемам.

В Тюмени вынесли наказание телефонному террористу, который сообщил о готовящемся взрыве в одном из домов по улице Муравленко. Сообащется, что таким способом он собирался привлечь внимание к своим бытовым проблемам.

Утром 13 марта мужчина позвонил со своего телефона в службу спасения «112» и рассказал, что в одном из жилых домов готовится взрыв. После его звонка на место прибыла следственно-оперативная группа. По результатам проверки, взрывного устройства в доме обнаружено не было.

Сотрудникам удалось установить личность преступника, им оказался 63-летний местный житель Тюмени. Вскоре он был задержан.В суде злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом этого суд назначил ему наказание по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в виде 6 месяцев ограничения свободы, сообщает прокуратура Тюменской области.

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