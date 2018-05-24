Тюменского пенсионера осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Утром 13 марта мужчина позвонил со своего телефона в службу спасения «112» и рассказал, что в одном из жилых домов готовится взрыв. После его звонка на место прибыла следственно-оперативная группа. По результатам проверки, взрывного устройства в доме обнаружено не было.