Тюменского пенсионера осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

В Тюмени вынесли наказание телефонному террористу, который сообщил о готовящемся взрыве в одном из домов по улице Муравленко. Сообащется, что таким способом он собирался привлечь внимание к своим бытовым проблемам.
Утром 13 марта мужчина позвонил со своего телефона в службу спасения «112» и рассказал, что в одном из жилых домов готовится взрыв. После его звонка на место прибыла следственно-оперативная группа. По результатам проверки, взрывного устройства в доме обнаружено не было.
Сотрудникам удалось установить личность преступника, им оказался 63-летний местный житель Тюмени. Вскоре он был задержан.В суде злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом этого суд назначил ему наказание по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в виде 6 месяцев ограничения свободы, сообщает прокуратура Тюменской области.