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Пьяный тюменец разбил стекла семи автомобилей на улице Минской

24 мая 2018, 12:03
В областной столице пьяный дебошир повредил семь автомобилей, припаркованных на улицах города. По сообщениям СМИ, инцидент произошел на Минской.

В областной столице пьяный дебошир повредил семь автомобилей припаркованных на улице Минской.

Нетрезвый молодой человек ночью 24 мая разбивал окна легковых машин и стекла местных магазинов, расположенных на улице Минская, 69 и 71. Трое автовладельцев поймали хулигана и вызвали полицию.

Злоумышленником оказался 21-летний тюменец. В момент порчи имущества он находился в состоянии алкогольного опьянения и после поимки был доставлен в ГОМ полиции № 5.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут опрос пострадавших и очевидцев происшествия. Устанавливается ущерб от действий хулигана, сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Хулиганство#Александр Мязин#Происшествия
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