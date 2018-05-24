Пьяный тюменец разбил стекла семи автомобилей на улице Минской

В областной столице пьяный дебошир повредил семь автомобилей припаркованных на улице Минской.
Нетрезвый молодой человек ночью 24 мая разбивал окна легковых машин и стекла местных магазинов, расположенных на улице Минская, 69 и 71. Трое автовладельцев поймали хулигана и вызвали полицию.
Злоумышленником оказался 21-летний тюменец. В момент порчи имущества он находился в состоянии алкогольного опьянения и после поимки был доставлен в ГОМ полиции № 5.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут опрос пострадавших и очевидцев происшествия. Устанавливается ущерб от действий хулигана, сообщает «Вслух.ру».