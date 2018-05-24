Предприниматели выбрали лучший банк в конкурсе банковских программ МСП-2018

По словам Елены Дыбовой (вице-президента ТПП), на первом этапе проводилась контрольная закупка. Банки в этот момент не знают, кто и как проводит запрос услуг.
В начале очного этапа предприниматели изучали информацию на сайтах банков и консультировались со специалистами. Результатом этого этапа стало прохождение в следующий круг 14 участников из 30.
Как отмечают представители конкурса, его отличие от других в том, что предприниматели сами оценивают работу банков и решают сопутствующие вопросы. Всего для оценки используются 16 критериев – скорость обслуживания, удобство, стоимость услуг, информативность сайта банка и другие.
В 2017 году главный приз за лучшее предложение услуг получил «Уральский банк реконструкции и развития». Как пояснил директор филиала «Санкт-Петербургский» УБРР Александр Казанский, развитие зависит от того, как вы общаетесь с предпринимателями лицом к лицу. Так проще наладить контакт с клиентом и решить различные проблемы в работе.
В этом году победителем конкурса «Лучшая банковская программа для малого и среднего предпринимательства» стал «Промсвязьбанк». Главную награду конкурса, золотого Меркурия, представитель банка получит 28 мая, сообщает ТПП России.