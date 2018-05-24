Предприниматели выбрали лучший банк в конкурсе банковских программ МСП-2018

В 2017 году главный приз за лучшее предложение услуг получил «Уральский банк реконструкции и развития». Как пояснил директор филиала «Санкт-Петербургский» УБРР Александр Казанский, развитие зависит от того, как вы общаетесь с предпринимателями лицом к лицу. Так проще наладить контакт с клиентом и решить различные проблемы в работе.